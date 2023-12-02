Британские законодатели рассматривают целесообразность цифрового фунта

Влиятельная комиссия в парламенте Великобритании заявила, что Банку Англии следует рассмотреть вопрос о том, действительно ли необходим поддерживаемый государством цифровой фунт, поскольку риски для банковской системы и конфиденциальности могут перевесить выгоды.
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