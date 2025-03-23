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Царьград

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Киеву дали на выбор два варианта. Полковник уточнил детали

Киеву дали на выбор два варианта. Полковник уточнил детали

Просчитаны сценарии урегулирования конфликта на Украине. Киеву дали на выбор два варианта. Полковник Аслан Нахушев уточнил детали: чем-то пожертвовать противнику придётся в любом случае.

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