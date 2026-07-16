Ждать ли России санкций из ада от Линдси Грэма*?

Ни да, ни нет — так выглядит позиция Дональда Трампа по поводу принятия законопроекта об «адских» санкциях против России, который разработал покойный американский сенатор, а в России — экстремист и террорист — Линдси Грэм вместе со своим коллегой Ричардом Блюменталем Фото: © X / Alina Sarnatska Законопроект S.