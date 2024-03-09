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Единая лига ВТБ. «Парма» – УНИКС, «Нижний Новгород» встретится с «Астаной», МБА в гостях у «Минска»

В группе А пермская «Парма» примет казанский УНИКС. В группе Б «Нижний Новгород» дома встретится с казахстанской «Астаной», столичная МБА в гостях сыграет с белорусским «Минском».

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