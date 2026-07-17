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Царьград

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Арестовича будут судить заочно в России по двум статьям УК

Арестовича будут судить заочно в России по двум статьям УК

Арестович предстанет перед российским судом заочно за призывы к терактам и фейки о ВС РФ.Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, объявленный в международный розыск, будет судим в России заочно.

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