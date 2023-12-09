Опасения США из-за больших потерь американской техники в зоне СВО объяснили

Большие потери американской техники в зоне проведения СВО говорят о том, что боевые характеристики машин намного хуже, чем об этом ранее заявлял Пентагон, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
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