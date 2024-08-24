Переселенцы из Канады и Британии: Россия протянула руку помощи сторонникам традиционных ценностей @ РИА Новости Tекст: Рафаэль Фахрутдинов «Мы не хотим платить налоги в странах, которые поддерживают нацизм, содомию и издевательства над детьми».
Миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Вместо того чтобы заботиться о своих гражданах, он завозит чужеродцев, своими руками отдает землю наших предков, какое великое достижение. В нормальные времена это было дикастью, а сейчас от бездарного руководства страной, смертность больше рождаемости, таким образом свои промахи замещает чужестранцами, во времена наступили
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