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Миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Вместо того чтобы заботиться о своих гражданах, он завозит чужеродцев, своими руками отдает землю наших предков, какое великое достижение. В нормальные времена это было дикастью, а сейчас от бездарного руководства страной, смертность больше рождаемости, таким образом свои промахи замещает чужестранцами, во времена наступили
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