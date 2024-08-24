ВЧ

Владимир Черноморский

Вместо того чтобы заботиться о своих гражданах, он завозит чужеродцев, своими руками отдает землю наших предков, какое великое достижение. В нормальные времена это было дикастью, а сейчас от бездарного руководства страной, смертность больше рождаемости, таким образом свои промахи замещает чужестранцами, во времена наступили