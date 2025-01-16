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Что такое бартер?

Что такое бартер?

Бартер это система обмена товарами и услугами без использования денег в качестве посредника. Традиционно бартер представляет собой прямой обмен, когда одна сторона предлагает свой продукт или услугу в обмен на другой продукт или услугу.

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