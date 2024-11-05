В Минэкономразвития спрогнозировали рост реальной зарплаты смолян почти на 20%

Аналитики представили экономический прогноз развития региона Специалисты министерства экономического развития Смоленской области опубликовали прогноз развития региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.
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