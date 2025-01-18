Демпферный механизм для сдерживания цен на топливо нуждается в замене

Регуляторам в России необходимо найти альтернативу демпферному механизму для сдерживания цен на топливо, которая не будет предусматривать выплату субсидий, заявил гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин.
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