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Царьград

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Ловушка для президента. Маск опубликовал кадры с Дональдом Трампом на вечеринке у педофила Эпштейна

Ловушка для президента. Маск опубликовал кадры с Дональдом Трампом на вечеринке у педофила Эпштейна

Президент Дональд Трамп фигурирует в материалах уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в педофилии и организации проституции с несовершеннолетними американками.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Джеффри Эпштейн был &quot;хитрым лисом&quot; и у него в гостях были все знаковые фигуры США, и не только США. И то, что Трамп замечен в окружении девушек ни о чём не говорит, это говорит только о изощрённом уме Эпштейна, чтобы обезопасить свой незаконный бизнес.
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