Ловушка для президента. Маск опубликовал кадры с Дональдом Трампом на вечеринке у педофила Эпштейна

Svetlana Kuzmina

Джеффри Эпштейн был "хитрым лисом" и у него в гостях были все знаковые фигуры США, и не только США. И то, что Трамп замечен в окружении девушек ни о чём не говорит, это говорит только о изощрённом уме Эпштейна, чтобы обезопасить свой незаконный бизнес.