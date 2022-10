The Hill: пренебрежение к России в начале XXI века привело к ухудшению отношений с США Старший советник Атлантического совета The Hill: пренебрежение к России в начале XXI века привело к ухудшению отношений с США Старший советник Атлантического совета Харлан Ульман в статье для The Hill назвал главную ошибку США во взаимодействии с Россией.