Парламент Канады решил осудить нацизм после скандала эсэсовцем

Канадские парламентарии согласились с инициативой главы партии "Квебекский блок" осудить нацизм на фоне ситуации, связанной с нахождением в палате украинского эсэсовца Ярослава Хунки, передает телеканал CTV News.
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