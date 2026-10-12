Андрей Золотарёв: МИД Украины превратился в отстойник сбитых лётчиков и чьих-то протеже

Дипломатический хаос стал новой нормой для украинского внешнеполитического ведомства? Предвыборная раздача квартир — это подготовка к смене власти или масштабная пиар-акция? Скандал с задержанием журналистов в Австрии обнажил кризис украинских спецслужб? Телефонный разговор Трампа и Путина определит судьбу переговорного процесса в ближайшие недели? Известный украинский политолог Андрей Золотарёв о… Читать далее: https://govorit.