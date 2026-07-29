ВСУ пытаются бороться с «Геранями» с помощью зенитного комплекса STASH В сети появились кадры, на которых, как утверждают в ВСУ, находящийся на вооружении 208-й зенитно-.
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ВСУ пытаются бороться с «Геранями» с помощью зенитного комплекса STASH В сети появились кадры, на которых, как утверждают в ВСУ, находящийся на вооружении 208-й зенитно-.
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