Вторые в ´Брейн-ринге´.

По инициативе Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей и Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда впервые на Могилевщине прошла интеллектуальная игра ´Брейн-ринг´ по вопросам охраны труда.
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