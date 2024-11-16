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Фермер с гранатой забаррикадировался и вёл прямую трансляцию штурма

Фермер с гранатой забаррикадировался и вёл прямую трансляцию штурма

ЧП произошло ещё 28 октября, но о нём стало известно только сегодня.Всё началось с того, что на ферму Станиславу Неварову из посёлка Прикубанский Новокубанского района нагрянули силовики.

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