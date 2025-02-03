Ефимов: Внуково и Щербинку может связать дополнительная ветка метро

В будущем дополнительная ветка Московского метрополитена может связать районы Внуково и Щербинка. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью агентству РИА Новости.
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