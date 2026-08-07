South Korea gave Russia fuel

Fuel was delivered to Russia from South Korea. Reuters writes about this. "At the end of July, traders sent in Russia received almost 30,000 metric tons of refined fuel from South Korea," the agency writes, citing AIS data from ships and trade sources.
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