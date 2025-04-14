Запрет для большегрузов, форум трудовой доблести и капремонт домов в ЯНАО: события дня

На марафон «Знание.Первые» в Салехарде приедет депутат Госдумы Анатолий Вассерман и военкор Гусейн Гусейнов, большегрузам запретят ездить по автодорогам округа и в ЯНАО определили сколько домой отремонтируют за летний сезон.