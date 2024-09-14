Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Бойцы СВО скажут спасибо»: дворцы коррупционеров принесут пользу обществу. Найдены отличные варианты

«Бойцы СВО скажут спасибо»: дворцы коррупционеров принесут пользу обществу. Найдены отличные варианты

 1,3K прочтений Сегодня За последние месяцы фигурантами коррупционных дел стали сразу несколько высокопоставленных офицеров вплоть до замминистра обороны РФ.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;дворцы коррупционеров принесут пользу обществу&quot; + раскулачивание олигархов  и  можно  начинать  восстанавливать страну - экономику  , разрушенную- разгромленную в 90-е !                                                                               Иначе , ломехузы  доведут до пропасти .... .
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19 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Пока в стране это делать не кому,нет такого правителя!
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
Так это не есть обязанность правителей !         Это исключительно обязанность только народа !     Он записан хозяином страны ,  и только   хозяин имеет право  наводить свои порядки !                                                                                                      А правители - они только исполнители !     Президент - гарант конституции - его обязанности ограничены  рамками законов РФ (насаженной победителем - тем кто захватил власть в стране - прозападной буржуазией) !                                                                                                         Когда Путин предлагает населению шагать тропой в народовластие - перехватывать управление у существующей Системы госустройства , он  предлагает это не как президент , а как влиятельная личность !                                                                        Как президент  он не имеет прав  что либо предлагать , идеология  запрещена конституцией ,  а как   обязанности президента - он главный страж   системы капитализма - гарант конституции -  антинародной , антистрановой !     У него двойственная роль ......
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13 час.

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