1,3K прочтений Сегодня За последние месяцы фигурантами коррупционных дел стали сразу несколько высокопоставленных офицеров вплоть до замминистра обороны РФ.
«Бойцы СВО скажут спасибо»: дворцы коррупционеров принесут пользу обществу. Найдены отличные варианты
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"дворцы коррупционеров принесут пользу обществу" + раскулачивание олигархов и можно начинать восстанавливать страну - экономику , разрушенную- разгромленную в 90-е ! Иначе , ломехузы доведут до пропасти .... .
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19 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Пока в стране это делать не кому,нет такого правителя!
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
Так это не есть обязанность правителей ! Это исключительно обязанность только народа ! Он записан хозяином страны , и только хозяин имеет право наводить свои порядки ! А правители - они только исполнители ! Президент - гарант конституции - его обязанности ограничены рамками законов РФ (насаженной победителем - тем кто захватил власть в стране - прозападной буржуазией) ! Когда Путин предлагает населению шагать тропой в народовластие - перехватывать управление у существующей Системы госустройства , он предлагает это не как президент , а как влиятельная личность ! Как президент он не имеет прав что либо предлагать , идеология запрещена конституцией , а как обязанности президента - он главный страж системы капитализма - гарант конституции - антинародной , антистрановой ! У него двойственная роль ......
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13 час.
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