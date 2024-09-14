«Бойцы СВО скажут спасибо»: дворцы коррупционеров принесут пользу обществу. Найдены отличные варианты

МГ

Малик Гумеров

Так это не есть обязанность правителей ! Это исключительно обязанность только народа ! Он записан хозяином страны , и только хозяин имеет право наводить свои порядки ! А правители - они только исполнители ! Президент - гарант конституции - его обязанности ограничены рамками законов РФ (насаженной победителем - тем кто захватил власть в стране - прозападной буржуазией) ! Когда Путин предлагает населению шагать тропой в народовластие - перехватывать управление у существующей Системы госустройства , он предлагает это не как президент , а как влиятельная личность ! Как президент он не имеет прав что либо предлагать , идеология запрещена конституцией , а как обязанности президента - он главный страж системы капитализма - гарант конституции - антинародной , антистрановой ! У него двойственная роль ......