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РИА Новости: Часть наступавших в Курской области боевиков ВСУ окружена

РИА Новости: Часть наступавших в Курской области боевиков ВСУ окружена

Представитель командования группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» проинформировал о положении дел на территории курского приграничья, отметив, что вражеские войска испытывают серьёзные проблемы.

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