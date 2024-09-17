РИА Новости: Часть наступавших в Курской области боевиков ВСУ окружена

Представитель командования группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» проинформировал о положении дел на территории курского приграничья, отметив, что вражеские войска испытывают серьёзные проблемы.
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