Токаев объявил 29 октября днем траура по погибшим на шахте имени Костенко

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября Днем общенационального траура по погибшим в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента республики.
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