Калифорния столкнулась с переизбытком электроэнергии

Частный дом в Калифорнии с солнечными панелями на крыше / © Tesla Солнечную энергию, в отличие от энергии, получаемой из ископаемого топлива, трудно учесть, а это означает, что операторы электросетей не могут контролировать и с трудом прогнозируют, сколько энергии у них появится.
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