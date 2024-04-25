Калифорния столкнулась с переизбытком электроэнергии

Частный дом в Калифорнии с солнечными панелями на крыше / © Tesla Солнечную энергию, в отличие от энергии, получаемой из ископаемого топлива, трудно учесть, а это означает, что операторы электросетей не могут контролировать и с трудом прогнозируют, сколько энергии у них появится.