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Царьград

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Император Нарухито: 65 лет и размышления о мире и истории войны

Император Нарухито: 65 лет и размышления о мире и истории войны

Император Японии Нарухито отмечает 65-летие. В преддверии юбилея он напомнил о важности сохранения памяти о Второй мировой войне и выразил надежду на осознание ценности мира.

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