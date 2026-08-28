НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Саша Хмелевски: «Казань – самый комфортный город в России для меня. Впервые попробовал окрошку – очень понравилось! Могу есть все, что едят русские: холодец, селедку, шпроты, картошку»

Нападающий « Ак Барса » Саша Хмелевски поделился мыслями касательно жизни в Казани после перехода в клуб из «Салавата Юлаева» по ходу прошлого сезона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии