Мизулина предлагает проверить Глюкозу на наркотики после скандального шоу в Красноярске

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала российскую певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) пройти тестирование на наркотики после ее скандального выступления на Дне металлурга в Красноярске.
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