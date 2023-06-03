Журнал «Профиль»

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СМИ: на инаугурацию президента Турции приедут 21 глава государства и 13 премьер-министров

СМИ: на инаугурацию президента Турции приедут 21 глава государства и 13 премьер-министров

В церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня, примут участие 21 глава государства, 13 премьер-министров, а также многие министры и представители международных организаций.

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