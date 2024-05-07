Любопытные факты о джинсах

С нами не соскучишься!

20 мая джинсы отметили свой День Рождения. Первая пара джинсовых брюк была продана в 1850 году. Немногим позже Леви Страусс открыл свою компанию «Levi Strauss & Co», которая специализировалась на пошиве одежды для рабочих.