Любопытные факты о джинсах

20 мая джинсы отметили свой День Рождения. Первая пара джинсовых брюк была продана в 1850 году. Немногим позже Леви Страусс открыл свою компанию «Levi Strauss & Co», которая специализировалась на пошиве одежды для рабочих.
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