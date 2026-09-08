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Газета.ру

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Глава Великой ложи РФ Богданов: труды историка масонства Серкова еще долго будут популярны

Глава Великой ложи РФ Богданов: труды историка масонства Серкова еще долго будут популярны

Труды историка и архивиста Андрея Серкова, который скончался в ночь на 7 сентября, внесли большой вклад в изучение истории масонства России и еще долго будут актуальны.

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