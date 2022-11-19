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Президент «Урала» об уходе Урунова: «Он попал не туда, куда рассчитывал. Не пахал на тренировках? Не буду все раскрывать»

Президент «Урала» рассказал об уходе Остона Урунова. Экс-хавбек «Спартака» провел за екатеринбургский клуб три неполных матча.

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