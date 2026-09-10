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Внучка экс-мэра Самары могла травить бабушку и дедушку тяжелыми наркотиками

Внучка экс-мэра Самары могла травить бабушку и дедушку тяжелыми наркотиками

"112" Екатерина Тархова (Бельская), обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, могла травить своих жертв опиоидами.

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