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В кастрюльке

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Тот самый домашний вафельный торт из детства: пока чайник закипает, крем уже взбит и слои промазаны!

Тот самый домашний вафельный торт из детства: пока чайник закипает, крем уже взбит и слои промазаны!

Давайте соберём простой вафельный торт без духовки — с насыщенным шоколадным кремом и тонкими хрустящими коржами.

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