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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Было неприятно, когда после Олимпиады люди говорили, что им меня жалко. Жалость – не то чувство, которое хочет вызывать спортсмен»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала жалость пагубным чувством для спортсменов.  «Кому-то нужна поддержка в виде похвалы или жалости.

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