Телескоп Nancy Roman прошёл испытания на устойчивость к гравитационным силам

NASA провело важнейшую часть космического телескопа Nancy Roman через строгий «тест вращения», призванный оценить его устойчивость к интенсивным гравитационным силам, с которыми он столкнётся во время запуска.
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