США заинтересовались покупкой остатков «Северного потока»

Уцелевшая нитка газопровода «Северный поток» привлекает все больше внимания по всему миру. Близится скорое разрешение ситуации с банкротством оператора подводной магистрали и выставлением ее на продажу, поэтому несколько инвесторов проявили свою заинтересованность в покупке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии