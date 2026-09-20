В Брянской области ВСУ повредили семь зданий УИК

В результате атак ВСУ в приграничных районах Брянской области в период досрочного голосования на выборах были повреждены семь зданий участков избирательных комиссий (УИК).
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