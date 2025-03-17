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Фигуристка Косторная раскритиковала Загитовой за поведение на КПК

Фигуристка Косторная раскритиковала Загитовой за поведение на КПК

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная, которая сейчас выступает в парном катании с Георгием Куницей, подвергла критике высказывания в адрес фигуристки Ксении Гущиной, которые прозвучали во время ее проката на Кубке Первого канала.

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