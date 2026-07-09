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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Динамо Киев Университатя Клуж: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 9 июля 2026

В четверг, 9 июля, сыграют Динамо Киев и Университатя Клуж в матче первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

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