Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Две машины влетели в дом на Патриках в Москве. BMW и Toyota Camry въехали в здание на Спиридоновке после столкновения.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Две машины влетели в дом на Патриках в Москве. BMW и Toyota Camry въехали в здание на Спиридоновке после столкновения.
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