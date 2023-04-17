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Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 апреля 2023 года? Этот понедельник предназначен для разгребания завалов.

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