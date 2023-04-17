Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 апреля 2023 года? Этот понедельник предназначен для разгребания завалов.