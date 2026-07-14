"Сидят как маячки": окружённых в Константиновке боевиков ВСУ используют как наблюдателей

При этом из-за проблем со связью врагу всё реже удаётся передавать доклады командованиюОставшихся в окружении в Константиновке военнослужащих ВСУ командование использует как наземных наблюдателей, рассказал ТАСС командир 2-го батальона территориальной обороны Южной группировки войск с позывным "Татарин".