"Сидят как маячки": окружённых в Константиновке боевиков ВСУ используют как наблюдателей

При этом из-за проблем со связью врагу всё реже удаётся передавать доклады командованиюОставшихся в окружении в Константиновке военнослужащих ВСУ командование использует как наземных наблюдателей, рассказал ТАСС командир 2-го батальона территориальной обороны Южной группировки войск с позывным "Татарин".
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