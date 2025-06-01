Во Франции заявили, что голкипер "ПСЖ" Сафонов повлиял на итальянца Доннарумму

Французский журналист L'Equipe из Парижа и обозреватель "ПСЖ" Жозе Барросо заявил, что основной голкипер парижской команды Джанлуиджи Доннарумма показал свой максимум благодаря конкуренции с россиянином Матвеем Сафоновым.
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