СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ О ДОСТИЖЕНИЯХ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

Ученики московских школ завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. С достижениями ребят поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
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