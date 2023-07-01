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СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ О ДОСТИЖЕНИЯХ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ О ДОСТИЖЕНИЯХ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ

Ученики московских школ завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. С достижениями ребят поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

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