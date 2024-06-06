Российский рынок начал четверг продажами

Российский рынок открыл торги в четверг, 6 июня, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,28% до 3203,84 пункта, индекс РТС просел на 0,18% до 1138,26 пункта.