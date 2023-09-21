МОСТЫ ЧЕРЕЗ ОСКОЛ УНИЧТОЖЕНЫ. ВС РФ ПРИСТУПАЮТ К КУПЯНСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

г

галина

Каверина Галина. А вы, интересно, почему об этом спрашиваете!? Если вы россиянка и приверженница СВО, то таких вопросов не должно возникать. Россия не злодейская страна! После нашей Победы, все жители Украины, после проведенных выборов, станут гражданами России, все разрешится и всем будет оказана соответствующая помощь, и если украинский инвалид войны не убивал пленных русских воинов, не издевался и не уничтожал жителей Донбасса, то украинцам нечего бояться. Наши органы разберутся кто есть кто и кого и как наказывать. Предполагаю, что будет военный Трибунал над злостными нацистами и бандеровцами.