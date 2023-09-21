После переброски в Харьковскую область нашей 25-й армии военная логистика ВСУ на восточном берегу резко ухудшилась В Купянске взорван центральный мост через Оскол.
МОСТЫ ЧЕРЕЗ ОСКОЛ УНИЧТОЖЕНЫ. ВС РФ ПРИСТУПАЮТ К КУПЯНСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
г
галина
Каверина Галина. А вы, интересно, почему об этом спрашиваете!? Если вы россиянка и приверженница СВО, то таких вопросов не должно возникать. Россия не злодейская страна! После нашей Победы, все жители Украины, после проведенных выборов, станут гражданами России, все разрешится и всем будет оказана соответствующая помощь, и если украинский инвалид войны не убивал пленных русских воинов, не издевался и не уничтожал жителей Донбасса, то украинцам нечего бояться. Наши органы разберутся кто есть кто и кого и как наказывать. Предполагаю, что будет военный Трибунал над злостными нацистами и бандеровцами.
Ответить
6 час.
ВО
Виктор Окунев
Всему своё время. Заметили как начала ныть Европа? Оружия нет, снарядов нет, денег тоже скоро не будет. Народ возмущается.
Ответить
6 час.
ВМ
Владимир Минаков
Командование войсками, конечно же, делиться своими планами с общественностью, не будет. Сосредотачивать такое огромное количество воинских частей на пятачке наступления ( армия - более 20 тыс бойцов), вряд ли будут - по местам базирования могут прилететь "подарки". Да и кто решил, что наступать будут именно там? " Нормальные герои всегда идут в обход", пели в " Айболит -66", поэтому знать, откуда пойдут войска - можно лишь предполагать... Может, начнут окружать Харьков с запада, через Сумскую область - пути Господни не исповедимы...
Ответить
5 час.
Свежие комментарии