Исключительное право на публичную землю: пределы площади земельного участка, предоставляемого без торгов

В новом научно-практическом комментарии к постановлению АС Северо-Кавказского округа по делу № А32-17195/2024 рассматриваю пределы исключительного права собственника недвижимости на получение публичной земли без торгов.
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