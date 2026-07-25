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В Грузии второй раз подряд произошёл масштабный блэкаут: в Тбилиси остановилось метро, энергетики отмалчиваются

В Грузии второй раз подряд произошёл масштабный блэкаут: в Тбилиси остановилось метро, энергетики отмалчиваются

В Грузии сегодня утром, 25 июля, второй день подряд зафиксировали масштабный блэкаут: без света остались Тбилиси и другие ключевые регионы страны, а работа транспортной и коммунальной инфраструктуры оказалась частично парализована.

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