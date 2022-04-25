Андрей Травников поручил уделить особое внимание улицам Новосибирска в рамках ремонта дорог на федеральные средства

Новосибирская область получила дополнительные два миллиарда рублей на ремонт региональных дорог. Глава региона Андрей Травников поручил включить улицы областного центра в список объектов, которые планируется привести в нормативное состояние на эти средства.
Популярные статьи
- В Новосибирском государственном университете прокомментировали открытое письмо выпускников против спецоперации на Украине
- Школьники одного из сибирских регионов с 25 апреля будут начинать занятия с поднятия российского флага
- Стало известно, нехватки каких автозапчастей стоит ожидать в Сибири в ближайшее время
Свежие комментарии