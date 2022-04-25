Андрей Травников поручил уделить особое внимание улицам Новосибирска в рамках ремонта дорог на федеральные средства

Андрей Травников поручил уделить особое внимание улицам Новосибирска в рамках ремонта дорог на федеральные средства

Новосибирская область получила дополнительные два миллиарда рублей на ремонт региональных дорог. Глава региона Андрей Травников поручил включить улицы областного центра в список объектов, которые планируется привести в нормативное состояние на эти средства.

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