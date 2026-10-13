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Мировое обозрение

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Потеря важных мощностей: Под Киевом разбит крупный производитель технических масел

Потеря важных мощностей: Под Киевом разбит крупный производитель технических масел

Главное в тезисах: Уничтожен профильный актив: в Киевской области полностью разбит завод «КСМ Протек», выпускавший горюче-смазочные материалы, технические масла и сопутствующие жидкости.

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